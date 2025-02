adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Kursabschlägen

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 252,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 252,40 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 245,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.471 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 262,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 169,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,03 Prozent.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,54 EUR je adidas-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

Am 29.10.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,12 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,82 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 05.03.2025 gerechnet. adidas dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Januar 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Freitagshandels