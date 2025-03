adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 246,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 246,10 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,10 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,50 EUR aus. Bei 244,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 79.227 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,19 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 180,82 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,08 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,19 EUR je adidas-Aktie.

