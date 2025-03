adidas Aktie News: adidas am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 248,00 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 248,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 249,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218.126 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,37 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 180,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,09 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,53 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,08 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 2,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 4,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

