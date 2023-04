adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel adidas 162,86 EUR

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 164,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 164,80 EUR. Bei 162,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 216.013 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 213,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 75,67 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 147,03 EUR.

adidas veröffentlichte am 10.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR erwirtschaftet worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.205,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte adidas am 05.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

