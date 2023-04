adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 163,16 EUR

Um 09:06 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 162,30 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 161,74 EUR. Bei 162,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 25.882 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 213,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 24,12 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 73,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,03 EUR aus.

adidas ließ sich am 10.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.205,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,32 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 05.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

adidas-Aktie mit merklichen Aufschlägen: adidas will bei Markenstreit gegen Stiftung von Black Lives Matter zurückrudern

adidas-Aktie wenig bewegt: Modepartnerschaft zwischen adidas und Beyonce offenbar vor dem Aus

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

