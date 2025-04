adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag tiefrot

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,5 Prozent im Minus bei 197,70 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 10,5 Prozent auf 197,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 196,55 EUR ein. Bei 198,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.247.484 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.04.2024 (195,40 EUR). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 01.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

