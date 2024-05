adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 225,10 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 225,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 226,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.919 adidas-Aktien.

Am 29.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 3,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,57 EUR an.

Am 31.01.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 4,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,21 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

