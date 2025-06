adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 214,80 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 214,80 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 213,50 EUR. Bei 219,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.403 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,33 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,73 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

