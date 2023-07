adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 176,02 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 176,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 174,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 194.392 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,88 EUR an. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 46,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 164,67 EUR.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.274,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte adidas die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

