adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 177,26 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 177,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 177,04 EUR. Bei 179,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.574 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2023 bei 181,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 89,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 164,67 EUR.

Am 05.05.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,60 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

