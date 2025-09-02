adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Mittwochmittag zu

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 170,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,0 Prozent auf 170,60 EUR. Bei 171,45 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 273.163 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,63 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,82 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je adidas-Aktie.

