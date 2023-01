adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel adidas 137,30 EUR

3,94% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 136,60 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 138,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 132,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 367.857 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,75 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 48,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Mit Abgaben von 46,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,57 EUR für die adidas-Aktie.

Am 20.10.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.408,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.752,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Nike-Aktie letzlich zweistellig im Plus: Nike steigert Umsatz kräftig - adidas- und PUMA-Aktien profitieren

Nike-Aktie schwächer: adidas und Nike weisen Kritik an Leder-Lieferketten zurück

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com