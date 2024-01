adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von adidas

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 171,70 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 171,70 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,54 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 521.127 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 132,20 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 29,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,82 EUR je adidas-Aktie an.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.999,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

