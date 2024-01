adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 173,20 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 173,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 172,66 EUR. Bei 174,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 64.969 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 132,20 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 23,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 186,82 EUR.

Am 08.11.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

