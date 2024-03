adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 185,74 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 185,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 185,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 186,60 EUR. Zuletzt wechselten 50.874 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 7,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 137,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 25,95 Prozent sinken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,522 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,77 EUR.

Am 08.11.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.999,00 EUR im Vergleich zu 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass adidas 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR ausweisen wird.

