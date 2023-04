adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel adidas 163,54 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 162,64 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,36 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 121.062 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 213,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 74,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,03 EUR.

Am 10.02.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,32 Prozent auf 5.205,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 05.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

