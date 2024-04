adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 200,80 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 200,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 200,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.716 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,98 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,48 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 190,62 EUR an.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR im Vergleich zu 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,65 EUR je adidas-Aktie.

