adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 156,00 EUR

-0,47% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 155,88 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,96 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 158,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 201.746 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,00 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,45 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 66,90 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,45 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 10.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.137,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.205,00 EUR ausgewiesen.

Am 05.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie zieht an: adidas will sich für US-Geschäft wieder mehr auf Sport konzentrieren - adidas-Aktionäre klagen wegen Kanye-West-Zusammenarbeit

Wie Experten die adidas-Aktie im April einstuften

adidas-Aktie fester: adidas stellt neue Strategie für Rückgewinnung chinesischer Konsumenten vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com