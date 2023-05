adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel adidas 155,20 EUR

-0,98% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 157,26 EUR nach oben. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,72 EUR an. Mit einem Wert von 158,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 12.985 Stück.

Am 06.05.2022 markierte das Papier bei 201,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 21,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (93,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 151,45 EUR.

adidas ließ sich am 10.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.205,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 05.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie zieht an: adidas will sich für US-Geschäft wieder mehr auf Sport konzentrieren - adidas-Aktionäre klagen wegen Kanye-West-Zusammenarbeit

Wie Experten die adidas-Aktie im April einstuften

adidas-Aktie fester: adidas stellt neue Strategie für Rückgewinnung chinesischer Konsumenten vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com