adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 166,56 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 166,56 EUR. Bei 168,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 156.812 Stück.

Am 05.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,47 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,26 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 266,07 EUR.

Am 06.05.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.268,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte adidas am 04.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,12 EUR je Aktie aus.

