adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 177,48 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 177,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 177,56 EUR. Bei 177,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 36.145 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 181,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,48 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 47,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,00 EUR.

Am 05.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.274,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

