adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 180,22 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 180,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 182,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 182,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.902 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 187,28 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,92 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,17 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,75 EUR für die adidas-Aktie.

adidas veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte adidas die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

