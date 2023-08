adidas Aktie News: adidas steigt am Freitagnachmittag

So entwickelt sich adidas

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 180,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 182,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 182,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.229 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 187,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,68 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,75 EUR aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.343,00 EUR – ein Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

