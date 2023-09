adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 186,48 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 186,48 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 186,68 EUR. Bei 186,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.201 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 49,91 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,58 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.343,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So stuften die Analysten die adidas-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in adidas eingebracht

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in adidas eingebracht