So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

04.09.25 16:10 Uhr
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 171,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172,90 EUR 2,00 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 171,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 172,85 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 226.838 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,82 EUR an.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

