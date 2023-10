adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 160,10 EUR ab.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 160,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 158,34 EUR. Bei 159,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 51.691 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,80 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,36 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,52 Prozent zurück. Hier wurden 5.343,00 EUR gegenüber 5.596,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von adidas.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt