So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag freundlich

04.10.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 161,98 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien adidas 162,50 EUR 1,40 EUR 0,87% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 161,98 EUR zu. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.452 adidas-Aktien. Bei einem Wert von 188,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 14,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,34 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 179,36 EUR. adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024. Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com