adidas Aktie News: adidas am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 98,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 98,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,00 EUR. Bisher wurden heute 264.486 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 300,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Gewinne von 67,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 159,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 20.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.408,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,70 EUR je Aktie belaufen.

