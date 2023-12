adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 194,62 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 194,62 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 196,12 EUR. Mit einem Wert von 194,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 165.829 adidas-Aktien gehandelt.

Am 04.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 196,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2022 auf bis zu 114,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,83 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.408,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.999,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte adidas die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

