adidas Aktie News: adidas zieht am Mittag an

Das Papier von adidas konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 139,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 140,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.537 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,96 Prozent. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,79 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 20.10.2022. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von adidas.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,53 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

