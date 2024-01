adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 172,82 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 172,82 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,68 EUR ab. Bei 173,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 249.942 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 13,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2023 Kursverluste bis auf 135,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 21,70 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

