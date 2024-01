adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 171,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 171,60 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 171,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.055 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 13,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,82 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.408,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.999,00 EUR.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen