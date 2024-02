adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Grün

So entwickelt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 178,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:07 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 178,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.483 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,32 EUR am 24.02.2023. Mit Abgaben von 23,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,75 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,38 Prozent zurück. Hier wurden 5.999,00 EUR gegenüber 6.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

