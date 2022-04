adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel adidas 212,65 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 210,45 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,10 EUR nach. Bei 212,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.116 Stück gehandelt.

Am 05.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 59,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 170,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 297,93 EUR.

Am 06.05.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,55 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,14 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2022 terminiert. Am 08.03.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

