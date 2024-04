adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag tiefer

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 199,40 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 199,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 198,80 EUR. Bei 200,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 51.629 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,80 EUR an. Gewinne von 4,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 35,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 190,62 EUR für die adidas-Aktie.

Am 13.03.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,55 Prozent auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.205,00 EUR gelegen.

Die adidas-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,65 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

