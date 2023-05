adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel adidas 170,00 EUR

Das Papier von adidas konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,5 Prozent auf 169,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 170,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 802.770 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 201,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 81,67 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 151,45 EUR aus.

Am 10.02.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.205,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von adidas.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

