adidas Aktie News: adidas macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel adidas 166,34 EUR

-0,99% Charts

News

Analysen

Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 168,02 EUR. Bei 170,06 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 168,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 129.647 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 160,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 262,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 06.05.2022. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.268,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Analysten sehen für adidas-Aktie Luft nach oben

Hot Stocks heute: BioNTech liefert Studienergebnisse zur 4. Impfung - adidas könnte vom Nike-Ausblick profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com