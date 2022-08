adidas Aktie News: adidas wird am Nachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel adidas 174,00 EUR

-1,21% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,6 Prozent auf 172,36 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,78 EUR ab. Bei 175,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 215.061 adidas-Aktien.

Am 06.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 47,10 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,27 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 215,93 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 04.08.2022. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.596,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie dennoch in Grün: adidas mit Gewinneinbruch - Hoffnung auf Rückenwind von WM in Katar

Ausblick: adidas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wie Experten die adidas-Aktie im Juli einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com