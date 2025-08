adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 168,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 168,20 EUR. Bei 168,30 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.616 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 56,84 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 164,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 2,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,92 EUR je adidas-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Kaufen für adidas-Aktie nach DZ BANK-Analyse

adidas-Analyse: Buy-Bewertung für adidas-Aktie von Deutsche Bank AG