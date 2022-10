adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 124,14 EUR

Das Papier von adidas befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 123,96 EUR ab. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,38 EUR nach. Bei 125,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 228.933 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 58,71 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 115,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,77 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 04.08.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.596,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 6,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

