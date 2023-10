adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag schwächer

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 156,70 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 156,70 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 154,64 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,40 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.829 Stück gehandelt.

Am 21.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 67,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,36 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,88 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.343,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.596,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

