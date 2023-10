adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag im Minus

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 156,58 EUR.



Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 156,58 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,64 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 479.966 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 67,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,36 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 03.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.596,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.343,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

