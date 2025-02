adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 257,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 257,50 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 257,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 123.651 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (262,80 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Mit einem Zuwachs von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 169,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 52,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6,44 Mrd. EUR gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,20 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart

Mister Spex-Konkurrenz - Amazon Optics: Korrekturbrillen des Onlineversandhändlers