adidas Aktie News: adidas am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 253,70 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 254,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.238 adidas-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 262,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,59 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2024 bei 169,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,38 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 4,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je adidas-Aktie.

