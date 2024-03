adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 187,34 EUR zu.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 187,34 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 193,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 184,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 591.477 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 137,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,62 EUR für die adidas-Aktie.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.999,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,079 EUR je adidas-Aktie.

