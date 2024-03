adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 184,28 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 184,28 EUR ab. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 183,62 EUR. Mit einem Wert von 184,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.137 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,62 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,25 Prozent auf 5.999,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,079 EUR je adidas-Aktie belaufen.

