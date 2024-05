adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 224,70 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 224,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 224,20 EUR. Bei 224,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 101.186 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 233,90 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 4,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 215,57 EUR.

Am 31.01.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

