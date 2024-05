adidas Aktie News: adidas reagiert am Vormittag positiv

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 225,50 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 225,50 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 225,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,70 EUR. Zuletzt wechselten 5.741 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 233,90 EUR markierte der Titel am 29.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 3,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (147,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 52,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 215,57 EUR.

adidas ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 4,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte adidas die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

