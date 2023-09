adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag im Minus

adidas im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 181,82 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 181,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 181,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.588 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,73 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 48,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,58 EUR je adidas-Aktie an.

Am 03.08.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.596,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.343,00 EUR.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So stuften die Analysten die adidas-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in adidas eingebracht

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in adidas eingebracht