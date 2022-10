adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel adidas 122,78 EUR

Die adidas-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 122,84 EUR an der Tafel. Die adidas-Aktie legte bis auf 125,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159.914 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 59,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 115,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 6,80 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,21 EUR für die adidas-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 04.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5.596,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte adidas die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,81 EUR je Aktie belaufen.

